Inter-news.it - L’Inter intensifica i rapporti con l’Arabia Saudita: nuova iniziativa!

Leggi su Inter-news.it

continuano ad esplorare nuove aree di interesse comune, dimostrandosi pronte a venirsi incontro per realizzare i propri obiettivi reciproci. Unasi inserisce in questo ambito.LA NOTIZIA –ha annunciato di trovato un accordo per la nascita di una suaAcademy a Jeddah, in Arabia. Tale decisione segue quella “storica”, comunicata a ottobre, della concessione al club nerazzurro di una licenza MISA, con cui il governosi è impegnato a favorire l’espansione del brand delsul proprio territorio. Ciascuna delle parti mira a soddisfare dei propri obiettivi specifici: il club nerazzurro vede nelun’occasione privilegiata per accrescere il proprio status a livello internazionale, creando i presupposti per nuovi accordi economici vantaggiosi; la nazione del Golfo Persico, dal canto suo, intende sfruttare tale partnership per accrescere la propria impronta nel mondo del calcio.