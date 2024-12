.com - L’empatia per la solitaria “banana triste”

Sembra incredibile, ma la ricerca condotta dall’Università di Bath dimostra come un piccolo espediente comunicativo possa rivoluzionare il modo in cui i consumatori percepiscono i prodotti alimentari più vulnerabili: i “single della frutta”.Lo studio, pubblicato sulla rivista Psychology & Marketing, porta alla luce un fenomeno sorprendente: le banane separate dal loro grappolo, quelle che normalmente vengono ignorate o scartate, possono trovare una seconda possibilità grazie a un semplice intervento emotivo. I ricercatori hanno scoperto che etichettare questi frutti isolati con un’espressioneaumenta le vendite di oltre il 58%.L’esperimento che sfida la logica dello shoppingNel supermercato tedesco scelto come scenario di ricerca, i protagonisti sono state 3.810 persone e centinaia di banane abbandonate.