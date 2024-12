Linkiesta.it - Il petroliere che guiderà le politiche energetiche dell’amministrazione Trump

C’era da aspettarselo che Donaldavrebbe nominato un segretario dell’Energia diametralmente opposto all’attuale: del resto, la sua proposta di politica energetica è molto lontana da quella di Joe Biden ma occupa un posto altrettanto centrale nella sua idea di futuro per l’America.Se infatti Jennifer Granholm, in carica dal 2021, ha incarnato la visione di Biden di una transizione ecologica che garantisca fabbriche e occupazione e che permetta agli Stati Uniti di vincere la competizione tecnologica del XXI secolo, Chris Wright – il nome scelto da– è unche enfatizza il ruolo dei combustibili fossili nel progresso economico dell’umanità. Granholm non sapeva granché di energia ma aveva esperienza politica, avendo lavorato alla reindustrializzazione del polo automobilistico di Detroit da governatrice del Michigan; per Wright vale il contrario.