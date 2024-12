Anteprima24.it - “I Sei Ottavi” nella loro Irpinia per il concerto di Santo Stefano

Tempo di lettura: < 1 minutoI Sei, tribute band di Rino Gaetano scegli la sua terra d’origine, l’, per ildi, il 26 dicemnre E’ la Pro Loco i Normanni, con il patrocinio de Comune di Ariano Irpino, presenta un evento imperdibile: undedicato ai grandi successi di Rino Gaetano, interpretati dai “ISEI”, tribute band ufficiale formata da Antonio e Salvatore Capobianco, che saprà far rivivere le emozioni e l’energia unica del repertorio di questo artista straordinario. ISEIsaliranno sul palco con uneclettico e allegro, che saprà catturare l’attenzione di grandi e piccoli con ilstile unico e coinvolgente. Un’occasione speciale per vivere la musica in una serata che promette emozioni, divertimento e buon ritmo.