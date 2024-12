Ilgiorno.it - Hanna morta a giugno. Compagno in silenzio davanti al Gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Konrad Daniec, l’uomo di 43 anni in carcere da venerdì in custodia cautelare con l’accusa di aver ucciso la compagnaHerasimchyk lo scorso 12nel suo appartamento di Pozzuolo Martesana. L’uomo è comparsoal giudice per le indagini preliminari Anna Magelli. Secondo le indagini del pubblico ministero Francesca Crupi condotte dal nucleo investigativo dei Carabinieri, Daniec nella notte tra il 11 e il 12, dopo una violenta lite con donna di 46 anni bielorussa l’avrebbe soffocata, provocandone la morte, e avrebbe poi simulato il suo ritrovamento solo la mattina del giorno successivo il 13