Giubileo 2025 dalla Regione Lazio un piano nel segno di tradizioni e sapori

Ilprotagonista delperché intorno a Roma c’è unada vedere e da gustare. Questo il messaggio lanciato oggi in conferenza stampa alla Pisana dall’assessore al Bilancio e alla Agricoltura e sovranità alimentare Giancarlo Righini, dall’assessore al Turismo Elena Palazzo insieme al presidente della commissione speciale per il, Giorgio Simeoni.Un impegno da 1 milione e 200 mila euro da parte dellaper rendere le proprie eccellenze enogastronomiche protagoniste lungo i cammini del territorio, unitamente al patrimonio religioso e culturale, attraverso un calendario di appuntamenti che accompagnerà i pellegrini nel corso di tutto l’Anno Santo.“Nel nostro progetto abbiamo affermato il principio della sostenibilità che lega questa opportunità turistica e culturale alla crescita dei territori della provincia e in particolare delle eccellenze agroalimentari – ha spiegato Giancarlo Righini, assessore regionale al Bilancio e al Turismo – Utilizzeremo il principio della stagionalità e ci offrirà l’opportunità di legare eventi religiosi alla conoscenza del territorio e alla promozione dei prodotti stagionali.