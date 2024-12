Ilgiorno.it - Giostra accessibile alle carrozzine a Mazzo di Rho: un sogno realizzato per Tommy

L’idea è stata di papà Paolo Viggiano: installare unanel parco di via Togliatti, adi Rho, per dare la possibilità a suo figlio Tommaso di giocare insieme agli altri bambini. Cinque anni e mezzo, affetto da una paralisi cerebrale infantile,frequenta la scuola materna Collodi e come tutti i bambini della sua età, di pomeriggio, spesso va al parco. Ma qui, purtroppo, poteva solo guardare, perché i giochi per lui erano tutti inaccessibili. "Mio marito ha pensato che sarebbe stato molto bello dare la possibilità anche adi giocare con tutti i bambini del quartiere, acquistando un’altalena o unasenza barriere - racconta mamma Sonia -. Così abbiamo proposto l’idea e il nostro appello grazie alla presidente della consulta delle frazioni, Patrizia Bisio, è stato subito accolto dall’assessore Valentina Giro e abbiamo avviato una raccolta di fondi che in poche settimane ha coinvolto tantissime realtà del nostro quartiere".