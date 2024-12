.com - Formula 1, Sergio Perez lascia la Red Bull: “Un onore correre con Verstappen”

(Adnkronos) – Dopo quattro stagioni di successo insieme e dopo la conclusione della stagione diUno più lunga della storia,Pérez e la Oracle RedRacing hanno raggiunto un accordo per separarsi per il 2025. “Sono incredibilmente grato per gli ultimi quattro anni con la Rede per l’opportunità dicon un team così straordinario. Guidare per la Redè stata un’esperienza indimenticabile e conserverò sempre i successi che abbiamo ottenuto insieme”, ha detto, “abbiamo battuto record, raggiunto traguardi straordinari e ho avuto il privilegio di incontrare così tante persone incredibili lungo la strada. Un grande ringraziamento a tutte le persone del team, dalla direzione, agli ingegneri e ai meccanici, alla ristorazione, all’ospitalità, alla cucina, al marketing e alla comunicazione, così come a tutti a Milton Keynes, vi auguro tutto il meglio per il futuro.