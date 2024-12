Liberoquotidiano.it - Fognini, Sinner e la Davis: "Allora riderete", in arrivo una bomba sul tennis italiano

L'esclusione dall'ultima Coppa? Fabionon l'ha gradita per nulla. Le prime polemiche erano iniziate già a settembre 2023, quando ilta ligure non era stato chiamato a scendere in campo nella fase a gironi a Bologna. In una intervista alla spagnola Relevo, è tornato a martellare: "Dovete parlare con il capitano (Filippo Volandri, ndr), lui saprà spiegare tutto — ha aggiunto —. Ho un libro da scrivere, ma per ora non voglio dire nulla. Quando mi ritirerò dirò tutta la verità emolto. Adesso non posso che mostrare la mia gioia per i miei compagni, anche se personalmente sono deluso".ha parlato anche del caso Clostebol con al centro Jannik: "È un argomento delicato e ognuno ha la propria verità — ha detto —. Naturalmente va tutto ancora chiarito. Sono due casi diversi lui e Swiatek, ma non posso dire altro.