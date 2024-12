Sport.quotidiano.net - Civitanovese-Samb: Biglietti Esauriti e Nuovi Allenatori in Arrivo

Sarà giornata rossoblù la partita di domenica alle 15 tra. Tuttavia il rossoblù più in voga sugli spalti del Polisportivo sarà forse quello della. Polverizzati in una notte i 950del settore ospiti, disponibilità terminata per la tribuna centrale e ieri c’erano a Civitanova diversi tifosi della squadra di Palladini in cerca di un tagliando per i settori riservati ai locali. Fortunatamente le due tifoserie sono gemellate, sennò sarebbe stato un problema gestire l’ordine pubblico. "Giornata rossoblù" significa che anche i circa 260 abbonati civitanovesi dovranno acquistare il ticket. Obbligatoria la prevendita sul sito "Ciaotickets.com" o alla Tabaccheria Frenquelli Angelo Enea 36 e la Ricevitoria Lucky Point. Si potrà acquistare il biglietto anche al Polisportivo fino alle 13 di domenica.