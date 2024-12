Lanazione.it - Capodanno in piazza Varchi a Montevarchi

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 dicembre 2024 – “Ciao 2025” è la Festa di San Silvestro organizzata da “Strix Mulino on tour” in collaborazione con il Comune di Monteper salutare il nuovo anno. Una serata disco, “laser show” e bollicine inper accogliere fin dalle 22.00 giovani e non solo. Il programma del countdown è stato presentato dal Sindaco Silvia Chiassai Martini, dall’Assessore alla Promozione del territorio Sandra Nocentini, insieme a DJ Giulio Maddii e Filippo Bonaccini di Mulino Strix, ma anche a Lorenzo Tiranno di Conad Monte“Torna a grande richiesta ilincon tanta musica, divertimento e spettacoli luminosi – afferma il Sindaco – una serata che sarà condotta da un monteno, il conosciutissimo DJ Mad di Mulino Strix, quindi con un riscontro assicurato.