Ilgiorno.it - Birra artigianale Postwave: il successo di Silvio Festari nel mercato cinese

"L’idea era quella di sviluppare un prodotto di qualità, non pastorizzato né microfiltrato, per dare all’alta ristorazione asiatica un’alternativa alle classiche birre cinesi e giapponesi". Un’intuizione semplice ma visionaria quella di, 35 anni, architetto originario del Cremasco che ha saputo reinventarsi, fondando nel 2019 la birreria italo-. L’azienda ha un centro di produzione a Xitang, una città d’acqua a ottanta chilometri da Shanghai. E una distribuzione capillare in tutto il, un territorio allora inesplorato: "Lì le birre artigianali non sono conosciute e consumate come in altri Paesi ? spiega?. Laè vista come un prodotto per il mass market, mentre noi lavoriamo sulla qualità, sulla ricerca delle materie prime e sul design".