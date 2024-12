Tvpertutti.it - Uomini e Donne, arriva stop per Maria De Filippi: Mediaset cambia programmi

Leggi su Tvpertutti.it

Con l'arrivo delle festività natalizie anchenon va in onda. L'ultima puntata del 2024 andrà in onda venerdì 20 dicembre, mentre il programma tornerà a far compagnia ai fan nel 2025 con nuove dinamiche e colpi di scena. La trasmissione, che ogni giorno tiene incollati milioni di spettatori su Canale 5, si fermerà a partire da lunedì 23 dicembre 2024 e sarà sostituito da film natalizi. Una pausa che permetterà al pubblico di ricaricare le energie e prepararsi alle sorprese che il programma offrirà nel nuovo anno.Nonostante la pausa della messa in onda,Decontinuerà a lavorare dietro le quinte. Le nuove registrazioni previste a fine dicembre dimostrano il suo impegno costante e la sua dedizione al lavoro come le è stato insegnato dal defunto marito Maurizio Costanzo.