Formiche.net - Underwater, l’alleanza tra Fincantieri e Sparkle per proteggere i cavi sottomarini

Leggi su Formiche.net

Sicurezza e sviluppo passano dal (e sotto) il mare. Due eccellenze italiane,, hanno stretto un accordo per sviluppare nuove soluzioni tecnologiche volte ale infrastrutture sottomarine di telecomunicazione. Il memorandum d’intesa firmato dalle due aziende mira a rafforzare la sicurezza dei, componenti fondamentali per la connettività globale e il progresso digitale del Paese. L’iniziativa si colloca all’interno di una visione più ampia di sviluppo tecnologico nazionale e internazionale, puntando a coniugare il know-how consolidato dinel settore subacqueo con l’esperienza dinella gestione e protezione delle reti di telecomunicazione. Attraverso team di lavoro congiunti, le due aziende analizzeranno i principali requisiti di sicurezza, cercando tecnologie innovative per rendere queste infrastrutture sempre più resilienti.