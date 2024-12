Liberoquotidiano.it - "Tu sei etero? Se ci pensi, richiamami": Taylor Mega ci prova con la Fagnani, gelo a Belve

"Mi sono tolta qualche sassolino dalla scarpa. Tony Effe mi ha fatto una canzone brutta contro, mi dava della poco di buono":, ospite di Francescasu Rai 2, ha svelato il motivo della sua partecipazione al video di dissing di Fedez contro Tony Effe. La conduttrice, poi, le ha chiesto della relazione che avrebbe avuto col rapper milanese quando era "ancora sposato con Chiara Ferragni". E, allargando le braccia, ha risposto: "Eh sposato dai, ognuno faceva i cavoli propri. Non sono una sfasciafamiglie". Tornando al dissing, lal'ha incalzata: "Ma non è che l'ha fatto perché era un po' invidiosa di Chiara Ferragni?". "No no, da buona scorpione dovevo togliermi il mio sassolino dalla scarpa", ha risposto lei. La conduttrice diha chiesto alla sua ospite anche della presenza di entrambi, Fedez e Tony Effe, a Sanremo.