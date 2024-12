Lapresse.it - Tom Cruise riceve la massima onorificenza della Marina Usa

Leggi su Lapresse.it

Il Top Gun immaginario più famoso al mondo è ora un eroe decorato. Tomha ricevuto laciviledegli Stati Uniti per “gli straordinari contributi allae al Corpo dei Marines” con ‘Top Gun’ e altri film.Tomha ricevuto il Distinguished Public Service AwardHa raccolto il Distinguished Public Service Award dal Segretariodegli Stati Uniti, Carlos Del Toro, in una cerimonia ai Longcross Studios, vicino a Londra. L’attore 62enne ha detto di essere orgoglioso dire lo “straordinario riconoscimento”, accompagnato da una medaglia e un certificato. “Ammiro tutti i militari, uomini e donne – ha detto – So che nella vita, qualcosa che è molto vero per me, è che guidare significa servire. E lo so nel profondo. E lo vedo nei militari”.