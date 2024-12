Movieplayer.it - Superman: il teaser del trailer anticipa la Fortezza della Solitudine, prime foto di Rachel Brosnahan

Leggi su Movieplayer.it

ha condiviso in rete le suedall'evento stampa di lancio deltenutosi ieri, nel frattempo un brevequello che ci aspetta giovedì alle ore 15 quando ilsarà disponibile on line. Hype alle stelle per ildipresentato ieri ai media di tutto il mondo e in arrivo giovedì 19 dicembre alle ore 15. In attesa del nostro resoconto dettagliato all'evento, un primissimodeluscito poche ore falamentre è ancora fitto il mistero sul contenuto del promo del film di James Gunn. Ma in rete arrivano anche ledi, interprete di Lois Lane, anche lei presente all'evento. Partiamo dal, diffuso da James Gunn in persona, che non rivela molto, ma mostra quello che sembra essere il .