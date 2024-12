Liberoquotidiano.it - Stefano De Martino torna da Maria De Filippi: clamoroso su Canale 5

Leggi su Liberoquotidiano.it

De, da qualche mese al timone di Affari Tuoi su Rai 1, sta riscuotendo non poco successo in termini di ascolti. All'inizio si pensava sarebbe stato difficile prendere il posto di Amadeus, che intanto è passato al Nove, e invece l'ex ballerino di Amici ha dimostrato di sapersela cavare alla grande. In molti, tra i telespettatori, stanno apprezzando il suo modo di condurre la trasmissione. Adesso, però, pare che Desia pronto are, seppur temporaneamente, a Mediaset. Il presentatore, infatti, secondo quanto riportato da Superguida Tv, sarà ospite diDein una puntata di C'è posta per te su5. La puntata in questione sarebbe già stata registrata ma andrà in onda solo a gennaio, dopo l'Epifania, quando ricomincerà la nuova stagione dello storico e apprezzato format della De