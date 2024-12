Biccy.it - Ritorno di Stefano De Martino da Maria De Filippi: le anticipazioni

Deè tra i veri protagonisti di questa stagione televisiva, con lui Affari Tuoi vola e di recente ha sfondato il muro dei sei milioni di telespettatori. Nonostante adessosi sia stabilito definitivamente in Rai, presto lo rivedremo anche a Mediaset, perché quandochiama. Derisponde. Mara infatti ha invitatoa C’è Posta Per Te e il conduttore ha fattoin uno studiono per partecipare ad una delle storie del noto programma di Canale 5.IldidaDe.Ad annunciare ildi Dedalla Deè stato il portale Superguida Tv: “Le ultime news dalla registrazione di oggi di C’è Posta per te 2025. Tra gli ospiti presenti in studio vedremo tre cantanti e un presentatore molto amato nonché ex allievo del talent di Canale 5.