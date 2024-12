Lopinionista.it - Prénatal celebra la magia del Natale 2024 con una collezione

ladelcon una capsule festiva e divertente che richiama il fascino della tradizione. Unache fonde il calore delle feste con il piacere di indossare capi coordinati che uniscono la famiglia in un simbolico abbraccio.Protagonisti del “funny Christmas” sono gli iconici maglioni in tricot, morbidi e avvolgenti. Sui nuovi modelli per mamme e papà, proposti nel classico rosso natalizio, spiccano le allegre scritte “Ho Ho Ho” e “Merry Christmas” che evocano la calda atmosfera natalizia. Per i più piccoli, grafiche esclusive con pupazzi di neve e renne aggiungono un tocco di fantasia.Ai neonati è dedicata una linea di tutine da sogno, disponibili nel tipico rosso e impreziosite da dolci dediche per il primo, o in varianti che li trasformano in simpatici elfi o piccoli Babbo, per immergere anche i nuovi nati nella magica atmosfera delle feste.