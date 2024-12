Lanotiziagiornale.it - Pensione anticipata a 64 anni, novità in arrivo: chi potrà lasciare prima il lavoro e cosa cambia dal 2025

Andare ina 64diventerà leggermente più facile. Una delle ultime modifiche della manovra introduceimportanti per la flessibilità in uscita e il ritiro dal, consentendo di cumulare gli importi del fondo principale e di quello complementare.In sostanza, a 64sarà possibile andare inricorrendo a entrambi i fondi per raggiungere i requisiti minimi del pensionamento anticipato. Ma i requisiti per accedere a questa forma di flessibilità in uscita sono molto stringenti, essendo necessari almeno 20di contributi totalmente in regime contributivo., i nuovi requisiti per uscire a 64Serviranno, quindi, 20di contributi in regime esclusivamente contributivo. Laè che la somma di contributi previdenziali e complementari vale ai fini del raggiungimento dell’importo richiesto per accedere alla