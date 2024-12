Ilgiorno.it - Panettone toast con gorgonzola. La sorpresa di chef Bonecchi

Un piatto di Natale raffinato e sorprendente: ilPalzola, eccellenza casearia DOP, si sposa con il. A proporlo è loOmardel Mirtillo Rosso Family Hotel di Riva Valdobbia. "L’idea è nata quasi per caso, cercando un modo originale per usare ilrealizzato egregiamente dalla pastryMichela De Siano – racconta–. Ildolce Palzola, con la sua cremosità e il gusto equilibrato, è perfetto per creare un piatto diverso del solito che io propongo come predessert". IlPalzola è il frutto di un processo artigianale che unisce tradizione e innovazione. Ogni forma è curata manualmente dai mastri casari nello stabilimento di Cavallirio (Novara), garantendo un prodotto cremoso, saporito e inconfondibile. E Palzola ha di recente lanciato gli Stracremosi, una linea di creme aldisponibili nelle versioni dolce, al tartufo e al peperoncino in versione “squeezable“, per arricchire piatti di ogni tipo.