Oscar 2025 | annunciate le shortlist di 10 categorie Vermiglio ancora in corsa

Miglior Documentario
The Bibi Files
Black Box Diaries
Dahomey
Daughters
Eno
Frida
Hollywoodgate
No Other Land
Porcelain War
Queendom
The Remarkable Life of Ibelin
Soundtrack to a Coup d'Etat
Sugarcane
Union
Will & Harper

Miglior Cortometraggio di genere documentario
Chasing Roo
Death by Numbers
Eternal Father
I Am Ready, Warden
Incident
Instruments of a Beating Heart
Keeper
Makayla's Voice: A Letter to the World
Once upon a Time in Ukraine
The Only Girl in the Orchestra
Planetwalker
The Quilters
Seat 31: Zooey Zephyr
A Swim Lesson
Until He's Back

Miglior Film Internazionale
Brasile, I'm Still Here
Canada, Universal Language
Repubblica Ceca, Waves
Danimarca, The Girl with the Needle
Francia, Emilia Pérez
Germania, The Seed of the Sacred Fig
Islanda, Touch
Irlanda, Kneecap
Italia,
Lituania, Flow
Norvegia, Armand
Palestina, From Ground Zero
Senegal, Dahomey
Tailandia, How to Make Millions Before Grandma Dies
United Kingdom, Santosh

Miglior Trucco e Acconciature
The Apprentice
Beetlejuice Beetlejuice
A Different Man
Dune – Parte Due
Emilia Pérez
Maria
Nosferatu
The Substance
Waltzing with Brando
Wicked

Miglior Colonna sonora originale
Alien: Romulus
Babygirl
Beetlejuice Beetlejuice
Blink Twice
Blitz
The Brutalist
Challengers
Conclave
Emilia Pérez
The Fire Inside
Il Gladiatore II
Horizon: An American Saga – Capitolo 1
Inside Out 2
Nosferatu
La stanza accanto
Sing Sing
The Six Triple Eight
Wicked
Il Robot Selvaggio
Young Woman and the Sea

Migliore Canzone Originale
"Forbidden Road" – Better Man
"Winter Coat" – Blitz
"Compress/Repress" – Challengers
"Never Too Late" – Elton John: Never Too Late
"El Mal" – Emilia Pérez
"Mi Camino" – Emilia Pérez
"Sick in the Head" – Kneecap
"Beyond" – Oceania 2
"Tell Me It's You" – Mufasa: Il Re Leone
"Piece by Piece" – Piece by Piece
"Like a Bird" – Sing Sing
"The Journey" – The Six Triple Eight
"Out of Oklahoma" – Twisters
"Kiss the Sky" – Il Robot Selvaggio
"Harper and Will Go West" – Will & Harper

Migliore Cortometraggio Animato
Au Revoir Mon Monde
A Bear Named Wojtek
Beautiful Men
Bottle George
A Crab in the Pool
In the Shadow of the Cypress
Magic Candies
Maybe Elephants
Me
Origami
Percebes
The 21
Wander to Wonder
The Wild-Tempered Clavichord
Yuck!

Migliore Cortometraggio Live-Action
Anuja
Clodagh
The Compatriot
Crust
Dovecote
Edge of Space
The Ice Cream Man
I'm Not a Robot
The Last Ranger
A Lien
The Man Who Could Not Remain Silent
The Masterpiece
An Orange from Jaffa
Paris 70
Room Taken

Miglior Sonoro
Alien: Romulus
Blitz
A Complete Unknown
Deadpool & Wolverine
Dune – Parte Due
Emilia Pérez
Il Gladiatore II
Joker: Folie à Deux
Wicked
Il Robot Selvaggio

Migliori Effetti Visivi
Alien: Romulus
Better Man
Civil War
Deadpool & Wolverine
Dune – Parte Due
Il Gladiatore II
Il Regno del Pianeta delle Scimmie
Mufasa: Il Re Leone
Twisters
Wicked