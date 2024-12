Mistermovie.it - Mister Movie | Macaulay Culkin ricorda l’incidente durante le riprese di Mamma Ho Perso l’Aereo

Leggi su Mistermovie.it

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.“, ho” ha lasciato un’impronta indelebile come la commedia natalizia per famiglie che ha ribaltato il genere delle invasioni domestiche. Kevin McCallister, interpretato da, è diventato un’icona e ha mostrato il suo talento accanto a co-protagonisti leggendari come Daniel Stern e Joe Pesci.la Cicatrice esul set diHoha recentemente condiviso un aneddoto dietro le quinte del film che ha reso la sua esperienza ancora più memorabile.una sessione di domande e risposte con i fan, hato un episodio in cui Joe Pesci, che interpretava il cattivo Harry, ha esageratole prove. “Stava cercando di spaventarmi,” ha spiegato