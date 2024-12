Oasport.it - Mattia Casse svetta nella prima prova di discesa in Val Gardena. Innerhofer ringiovanito

Un convincentecomincia nel migliore dei modi la settimana sulla Saslong e realizza il miglior tempocronometrata dellalibera in Val, valevole per la sesta tappa stagionale della Coppa del Mondo maschile 2024-2025 di sci alpino. Segnali incoraggianti dunque per il piemontese, che proverà ad inserirsilotta per il podio in entrambe le gare del fine settimana (SuperG venerdì esabato).Il 34enne azzurro ha chiuso il primo training ufficiale in 2:02.19, facendo il vuoto per tre quarti della pista (miglior parziale nel primo, terzo e quarto settore) e rallentando nell’ultimo tratto senza spremersi probabilmente fino in fondo. Ciò nonostante,ha rifilato ben 44 centesimi al fuoriclasse svizzero Marco Odermatt e 57 al tedesco Romed Baumann, rispettivamente secondo e terzo classificato.