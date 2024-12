Inter-news.it - Marcolin: «Strapotere Inter. Inzaghi può competere su ogni fronte»

Lazio-termina con una vittoria prepotente e pesante dei nerazzurri. L’sbanca l’Olimpico in un’atmosfera caldissima. Sul punto si è espresso in questi termini Dario– Lazio-finisce con un roboante 6 a 0 per i nerazzurri. Darioa DAZN si pronuncia così sul punto: «Emerge lodell’. Sei uomini diversi sono andati in gol. Stasera abbiamo rivisto la vera, quella dell’anno scorso. Si è vista una squadra affamata, che nei primi minuti ha dovuto difendere per poi scatenare la propria capacità offensiva. Una squadra con queste qualità puòsu tutti i fronti Nazionali ednazionali».Nel match hanno segnato Federico Di Marco, Nicolò Barella, Denzel Dumfries e Hakan Çalhano?lu (oltre a Marcus Thuram e Carlos Augusto) , praticamente tutto il reparto di centrocampo.