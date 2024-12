Puntomagazine.it - M5S, Ciampi: “Aias di Avellino, l’Asl ascolti l’appello delle famiglie”

Il consigliere regionale: “Subito un tavolo di trattativa, i tagli alle prestazioni penalizzano soprattutto i pazienti”“La manifestazione dei familiari e degli assistiti al centrodi, che si è svolta questa mattina, è la plastica dimostrazione del fallimentopolitiche sanitarie in Campania. Dove si possono ridurre le liste d’attesa, dove si può risponde alle richieste dei cittadini, vince purtroppo la burocrazia che dimentica cos’è il diritto alla salute. Mentre in un territorio vicino adapre un nuovo centro di riabilitazione convenzionato con il pubblico, si riducono invece quasi del cinquanta per cento le prestazioni all’. Non è una questione meramente occupazionale, qui si tratta di assicurare il diritto alla salute“. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Vincenzo