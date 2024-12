Lapresse.it - Luca Lucci, arrestato di nuovo l’ex capo ultrà della Curva Sud del Milan

Leggi su Lapresse.it

Ilultras del, è stato nuovamentesu ordine del gip dio Fabrizio Filice assieme ad altre 7 persone ritenute appartenenti ad un’associazione a delinquere dedita al traffico internazionale di cocaina, hashish e marijuana.è già in carcere per l’inchiesta ‘Doppia’A eseguire la misura a carico del leadersud, già in carcere da settembre nell’inchiesta ‘Doppia’ sul tifo organizzatoese e poi raggiunto da altri due ordini di carcerazione per spaccio di droga e come mandante nel tentato omicidio dell’Enzo Anghinelli del 2019, la squadra mobile dio, diretta da Alfonso Iadevaia, coordinata dai pm Rosario Ferracane e Leonardo Lesti. Sono stati eseguiti anche 13 decreti di perquisizione su altri indagati non raggiunti da misure cautelari.