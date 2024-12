Oasport.it - LIVE Milano-Gerdau Minas 3-0, Mondiale per club volley femminile in DIRETTA: la Numia vince e convince al debutto!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.16: Si chiude qui la nostra. L’appuntamento è per le 5.30 con ladi Conegliano-Dentil Praiae. Grazie per averci seguito e buonanotte!3.15: In casa18 punti per Egonu, 8 a testa per Danesi, Sylla e Kurtagic. Per il18 punti di Kisy, 9 per Thaisa, 6 per Glayce Kelly3.14: Dominio per un set e mezzo, poi anche nelle difficoltà laha saputo avere la meglio di undiventato ad un tratto molto insidioso con Kisy e Kelly a farla da padrone. Benissimo Orro, molto bene Egonu in attacco e Danesi e Kurtagic a muro per le milanesi27-25 Egonuuuuuuuuuuuuuuuuuuu!nte da seconda loinea dopo la doppia difesa di! Leainizia la sua avventura con una vittoria molto importante!26-25 Primo tempo Kurtagic25-25 Mano out Kelly da zona 425-24 Errore al servizio24-24nte Kisy da seconda linea24-23 Diagonale di Egonu da zona 223-23 Mano out Pri Daroit da zona 423-22 Primo tempo Kelly23-21 Out Kelly da seconda linea22-21 Mano out Egonu da zona 221-21 Muro di Kisy21-20 Parallela di Kisy da zona 221-19 Errore al servizio20-19 Primo tempo Thaisa20-18 Orro di seconda intenzione19-18 Mano out Kisy da seconda linea19-17 Errore al servizio18-17 Errore al servizio18-16 Aceeeeeeeeeeeeeeeee Egonuuuuuuuuuuuuuu17-16 Diagonale Egonu da zona 216-16nte Kisy da zona 216-15 Mano out Egonu da zona 215-15 Ace Kisy15-14 Primo tempo Kelly15-13 Fallo di seconda linea Glayce Kelly14-13 Ace Thaisa14-12nte Kisy sulle mani del muro da zona 214-11 Out Kisy da zona 213-11nte Kisy da zona 413-10 Muroooooooooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii12-10 Murooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii11-10 Aceeeeeeeeeeeeeeee Kurtagiiiiiiiiiiiiiiic10-10 Out il primo tempo di Thaisa9-10 Errore al servizio8-10 Errore al servizio8-9 Parallela di Daalderop da zona 47-9 Errore al servizio7-8 Errore al servizio6-8 Diagonale di Kelly da zona 46-7 Pallonetto di Kelly6-6 Murooooooooooooooooo Kurtagiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic5-6 Out Kisy da seconda linea4-6 Errore al servizio3-6 Out Daalderop che sta facendo troppa fatica in attacco3-5 Murooooooooooooooo Danesiiiiiiiiiiiiiiiiii2-5 Mano out Sylla da zona 41-5 Mano out Pri Daroit da zona 41-4 Mano out Kelly da seconda linea1-3 Ancora ace Thaisa1-2 Ace Thaisa1-1 Mano out Kisy da zona 21-0 Primo tempo ritardato Danesi25-22 Magia di Orrooooo e Danesi mette a terra il primo tempo! Ha faticato, tamto,nel finale del set con qualche errore di troppo e con il cambio di passo delle brasiliane che era atteso prima o poi.