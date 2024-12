Ilgiorno.it - Lite tra fidanzati finisce a botte: lei in ospedale

Una donna ferita dopo unatra. Una notte carica di tensione nella frazione di Malvaglio, dove un litigio si è trasformato in un episodio di violenza, lasciando una donna ferita e una comunità sgomenta. Erano circa le 4:30 del mattino quando, tra le mura di un’abitazione, una discussione animata è culminata in uno scontro fisico. Ad avere la peggio una donna di 40 anni, trasportata all’di Legnano da un’ambulanza della Croce Azzurra di Buscate. Non è in pericolo di vita, tuttavia lo shock e il trauma di una notte segnata dalla violenza lasceranno sicuramente il segno. A seguito di una chiamata al 112, sul posto sono intervenuti i carabinieri, ora impegnati a fare luce sulla dinamica dei fatti. Le indagini puntano a ricostruire con esattezza gli eventi che hanno condotto all’aggressione e a chiarire eventuali responsabilità.