Ilgiorno.it - Legnano, azienda dona 2.500 euro ai suoi mille dipendenti per Natale

Leggi su Ilgiorno.it

(Milano) – In un anno segnato da sfide globali e nuove opportunità, Ltc Group,con sede in via Novara a, ha scelto di chiudere il 2024 con un gesto significativo nei confronti dei. Durante la tradizionale festa natalizia, la famiglia Bertelli, insieme alla dirigenzale, ha annunciato a sorpresa un premio straordinario di 2.500netti per ciascuno dei 1.000 collaboratori. Un riconoscimento importante che punta a valorizzare il capitale umano, definito dalla stessacome il “cuore pulsante” della sua crescita. Fondata nel 1957 a, Ltc Group è oggi un leader mondiale nella produzione di nuclei magnetici per trasformatori e reattori, componenti strategici per applicazioni industriali nella generazione e distribuzione di energia.