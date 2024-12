L’Arsenal ha esortato a ingaggiare il miglior attaccante della Premier League

Leggi su Justcalcio.com

Abbiamo tradotto per voi questo articolo:Alexander Isak del Newcastle. (Foto di Stu Forster/Getty Images)Alexander Isak del Newcastle United è il “in questo momento” e dovrebbe unirsi al.Questa è l’opinione dell’exdel Watford Troy Deeney, che ha scelto il nazionale svedese come partesua squadrasettimanaBBC per le ultime partite.è entusiasta del doppio raid contro i giganti europei, compreso l’obiettivo del Manchester United!Isak ha segnato il terzo gol e ha creato il quarto aiutando il Newcastle a battere il Leicester City per 4-0 sabato, portandolo a sette gol e quattro assist in 14 partite diin questa stagione, insieme a un altro gol nella Coppa EFL.Cinque di questi gol diretti (3g/2a) sono arrivati ??nelle ultime tre apparizioni di Isak, con la forma del 25enne che negli ultimi tempi è notevolmenteata.