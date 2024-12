Ilrestodelcarlino.it - "La povertà dilaga tra gli italiani. Cibo e panettoni per le famiglie"

"Rispetto all’anno scorso, c’è stato un aumento di 12tra quelle cadute in, e alle quali doniamo ogni mese un pacco alimentare. Ma il dato preoccupante è che nel passato erano perlopiù persone extracomunitarie, mentre adesso sono aumentati i nuclei familiari del posto, e cioè, che chiedono aiuto". A dirlo è Giampiero Cappetti, presidente dell’associazione "Porto Recanati Solidale". Sabato scorso, i volontari della sua associazione hanno consegnato pacchi di generi alimentari a diverseindigenti della zona, in occasione delle festività natalizie. "È un’iniziativa svolta insieme con la Croce Rossa del comitato di Porto Potenza e ai servizi sociali del Comune di Porto Recanati – spiega Cappetti –. Abbiamo consegnato questi pacchi alimentari a una trentina di, che ci vengono indicate in base all’Isee.