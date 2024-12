Liberoquotidiano.it - La grande fuga dalla Borsa di Londra: ecco gli effetti dei laburisti al governo

L'attrattività per i mercati finanziari è un asset fondamentale eha smarrito la sua. La conferma arriva direttamenteCity dove si contano ormai ottantotto grandi compagnie che hanno abbandonato la, il London Stock Exchange, per trasferirsi sull'altra sponda dell'Oceano Atlantico, a New York. Dove, a proposito di attrattività, sono invece in attesa che il neoeletto presidente americano Donald Trump metta mano al suo piano economico di taglio alle tasse. È il piùesodo dal 2009, quando la crisi economica non faceva alcun sconto a gruppi finanziari, banche e imprese, e l'ultima realtà ad aver annunciato il trasferimento è stata Ashtead, società che si occupa di leasing di attrezzatura industriali ed edili, con un valore di 23 miliardi sterline, quasi 28 miliardi di euro.