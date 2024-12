Calciomercato.it - Inzaghi si toglie qualche sassolino: “Non vedevano l’ora che inciampassimo”

Il tecnico dell’Inter parla dopo la roboante vittoria sul campo della Lazio: le parole dell’allenatore nerazzurro nel post garaÈ un’Inter formato Sinner: i nerazzurri rifilano un netto 6-0 alla Lazio e si riprende il terzo posto in classifica, alle spalle di Atalanta e Napoli ma con una partita in meno.si: “Nonche” (LaPresse) – Calciomercato.itAl termine del match, Simonecommenta così la partita a ‘Dazn’: “Aver battuto una squadra che era in un momento ottimo. Nei primi venti minuti non ci siamo disuniti, poi abbiamo alzato il baricentro e la qualità e dopo il terzo gol è diventato tutto più semplice. Grazie ai ragazzi che da due anni e mezzo mi danno il loro impegno. Sappiamo che non abbiamo fatto nulla, ma è una vittoria contro una squadra che arrivava da un ottimo momento”.