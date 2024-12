Il ragazzo e la tigre | la storia vera dietro il film

Leggi su Cinefilos.it

Ile la: lailL’amicizia tra gli esseri umano e gli animali è stata raccontata più volte al cinema e negli ultimi anni in particolare sono arrivati sul grande schermo alcune delle coppie più imprevedibili di sempre. Da Belle & Sebastien fino a Mia e il leone bianco, questo genere disuscita sempre un grande fascino negli spettatori, dimostrando che spesso questo genere di legami non hanno nulla da invidiare a quello tra due persone. Tra i più recenti esempi di questo filone vi è Ile la(qui la recensione), uscito in sala nel 2022 e incentrato sul rapporto – come suggerito dal titolo – tra une una.A dirigere ilvi è Brando Quilici, cineasta e documentarista italiano indipendente che ha lavorato per molti speciali su reti americane, tra cui National Geographic Channel e Discovery Channel, distintosi anche per aver co-diretto ilIl mio amico Nanuk, dove similmente a Ile laritrovano come protagonisti un adolescente e un cucciolo di orso polare.