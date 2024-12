Ilrestodelcarlino.it - Il nuovo Museo di Storia Naturale sarà come un teatro

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Ferrara si prepara a ridisegnare il suo volto con una serie di progetti ambiziosi atti a trasformare il centro storico in un luogo più accessibile, moderno e sostenibile. Tra questi, spicca la riqualificazione delCivico di, uno dei punti cardine della strategia ATUSS LOOK-UP. Questo piano punta a combinare la valorizzazione del patrimonio culturale con interventi di sostenibilità e inclusione. Il, collocato in un quartiere di grande identità storica e architettonica,è il Quadrivio razionalista, si proponeun laboratorio di innovazione urbana. L’edificio, progettato negli anni Trenta da Carlo Savonuzzi, è circondato da scuole, spazi culturali e aree di socialità. La sfida è quella di trasformarlo in un luogo ancora più aperto e interattivo. Il progetto parte da un’idea semplice ma rivoluzionaria: rendere il piano terra deluna continuazione degli spazi urbani.