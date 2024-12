Ilfattoquotidiano.it - I dipendenti della Feltrinelli in stato di agitazione. I sindacati: “No al salario di ingresso, misura discriminatoria”

Non accadeva da più di dieci anni. Ma dal 13 dicembre gli oltre 1200die Finlibri sono indi. Il motivo? Dopo sei mesi di trattative per il rinnovo del contratto integrativo, l’azienda continua a dire di no alla richiesta di Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs di eliminare integralmente il “di” dal testo di rinnovo. “Uno strumento che eraintrodotto in anni in cui il gruppo viveva una situazione di difficoltà – racconta al Fattoquotidiano.it Alice Romano, funzionaria Filcams Cgil Milano – ma oggi che le difficoltà sono superate, fa sì che i neoassunti abbiano meno diritti rispetto agli altri”. Per il sindacato si tratta di “unache penalizza i neoassunti” come spiega in un una nota la Filcams Cgil che, insieme alle altre sigle, da giugno sta trattando con l’azienda per il rinnovo del contratto integrativo.