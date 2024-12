Gossipnews.tv - GELO IN STUDIO: Laura Freddi Replica Piccata a Sonia Bruganelli!

gelano completamente lo: si è riacceso lo scontro. Ecco che cosa è successo!Nella recente puntata di La Volta Buona su Rai 1, Caterina Balivo ha ospitato, ex di Paolo Bonolis. L’occasione ha inevitabilmente riportato alla ribalta le recenti dichiarazioni di, che durante un’intervista a Belve con Francesca Fagnani aveva lanciato dure accuse nei confronti dellaha infatti sottolineato comeavesse partecipato a numerosi programmi parlando di lei, insinuando anche un cambiamento di atteggiamento nei suoi confronti.Quando Balivo ha chiesto adi commentare, l’ex conduttrice ha dimostrato grande classe, scegliendo di non cedere alle provocazioni.ha dichiarato chesi commenta da sola e che preferisce non aggiungere nulla alla polemica.