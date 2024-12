Ilgiorno.it - Doppio maxi-sequestro a Monza: dai 1.100 chili di fuori d’artificio pericolosi agli abiti tarocchi venduti come di lusso

Leggi su Ilgiorno.it

– Due sequestri di valore notevole sono stati eseguiti martedì mattina in provincia die Brianza. Il primo, eseguito dal nucleo di Polizia economico-finanziaria, ha ritirato oltre 1.100 chilogrammi di fuochi di artificio da un-emporio di Albiate sprovvisto della prevista licenza di pubblica sicurezza. Gli esplosivi erano stoccati senza misure di sicurezza, né sistemi di protezioni. Con la collaborazione ai vigili del fuoco di, gli agenti hanno sospeso l'attività commerciale della società in quanto carente dei requisiti minimi previsti dalla normativa antincendio e sulla sicurezza dei luoghi di lavoro. Negli stessi magazzini, i militari hanno altresì rinvenuto e sottoposto a146.000 articoli tra addobbi natalizi, giocattoli, dispositivi medici e prodotti per la cura della persona, privi del marchio della Comunità europea e bollati falsamenteMade in Italy.