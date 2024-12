Ilfattoquotidiano.it - Deputati della Lega disertano l’intervento di Meloni: “Colpa dei treni in ritardo”. Poi il richiamo in chat: “Tutti in aula”

Non solo non c’era il vicepremier Matteo Salvini, ma alla Camera quasihanno disertato le comunicazioni di Giorgiain vista del Consiglio europeo del 19 dicembre. Durante l’esposizionepremier erano presenti solo gli onorevoli Laura Ravetto, Stefano Candiani e Mirko Carloni. Pochi idel Carroccio anche durante la discussione generale a Montecitorio.Al completo i banchi di Fratelli d’Italia e anche Forza Italia è presente in: tra i banchimaggioranza solo quellisono deserti. Candiani, uno dei pochileghisti presenti durante il discorsopremier, risponde così alle domande dei cronisti: “Perché non ci sono i miei colleghi? Perché non ce ne frega un c. Succede così quando c’è la sessione di bilancio. Ora arriveranno per il voto finale”, poi ride e spiega ai giornalisti che la sua era solo una battuta e che “il calendario parlamentare è un casino”.