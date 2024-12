Ilrestodelcarlino.it - Cannavò e il fattore-Stellone: "Ci dà idee chiare e ci fa crescere"

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

E la storia continua. In quella stella filante sparata sotto l’incrocio, nel finale di un Vis-Milan avvincente, c’è tutta la forza della Vis e di Kevin. Che è ormai un pesarese adottato: quarta stagione in biancorosso, 106 presenze, 15 reti (2 in stagione) e 8 assist. Attaccante, ala, esterno a tutta fascia. Inquadratelo come volete. Lui mette in pratica il verbo di, suo mentore sin dai tempi del Palermo. "Ci ha dato– dice Kevin – sin dal ritiro. E ci fa. Voi vedete i risultati alla domenica, ma durante la settimana ci dà tante informazioni, ci svela i piccoli segreti di chi ha giocato ad alti livelli". E la squadra lo segue a occhi chiusi. "Anche chi gioca meno si sente chiamato in causa, è la forza di questo gruppo".continua a parlare di 40 punti, ma la Vis è lassù.