Cityrumors.it - Bollette gas 2025, prepariamoci tutti: cosa troveremo nel 2025

Leggi su Cityrumors.it

In arrivo bruttissime notizie per il prossimo anno per quanto riguarda ledel gas, gli italiani si preparano a una spiacevole sorpresaL’inverno delspaventa i cittadini italiani. Nei prossimi mesi, infatti, arriveranno presso le varie case le tanto temutedel gas che potrebbero presentare alcune spiacevoli sorprese, costringendo a mettere mano al portafoglio forse come mai avvenuto prima. Un imprevisto, una notizia inaspettata che però ha delle ragioni profonde.gasnel– Cityrumors.itA causare questi aumenti esponenziali e senza precedenti sono le tensioni geopolitiche che si sono instaurate in questi anni tra la Russia e il Medio Oriente, ma non solo. Inciderà, infatti, anche un evidente calo delle scorte europee.