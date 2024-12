361magazine.com - Belve, Taylor Mega torna sui Ferragnez: “Ognuno faceva i cavoli propri”

L’influencer ospite della puntata di oggiNella puntata di questa sera, 17 dicembre, a, ultimo appuntamento stagionale, ci sarà anche. Inevitabile l’argomento, il dissing tra Fedez e Tony Effe.Sulla presenza dei due a Sanremo dice: “Siamo alla frutta. Uno fa delle belle canzoni, l’altro non sao cantare”. Poi sul flirt avuto con Fedez quando lui stava con la Ferragni dice: “Eh sposato dai,. Non sono una sfasciafamiglie”.“Mi sono tolta qualche sassolino dalla scarpa. Tony Effe mi ha fatto una canzone brutta contro, mi dava della poco di buono”, la replica.Leggi anche:, l’annuncio a sorpresa su uno dei prossimi ospitipoi aggiunge: “No no, non ero invidiosa di Chiara Ferragni” e sul perché abbia preso parte al dissing: “Da buona scorpione dovevo togliermi il mio sassolino dalla scarpa”.