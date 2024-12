Lanazione.it - Beko in audizione a Montecitorio. Lavoratori con il fiato sospeso

Vertenza: occhi puntati verso Roma. Domani è infatti in calendario l’informale dei vertici della multinazionale turca davanti alla Commissione Attività produttive della Camera. L’durerà mezz’ora, seguirà poi quella dei sindacati nazionali di categoria. In viale Toselli, dove ieri sono stati montati daialtri gazebo per un presidio quotidiano che andrà avanti almeno fino a venerdì, si guarda all’appuntamento con un misto di speranza e scetticismo. La segretaria di Fiom Cgil Siena, Daniela Miniero, non si fa tante illusioni: "Credo sia l’ennesimo incontro con cui si vuole far vedere che si sta facendo qualcosa per idi. Ben venga ogni iniziativa, purché si materializzi nel mantenimento dei posti di lavoro. In realtà – afferma il vertice della Fiom – i tavoli concreti sono quelli a cui siedono azienda, Governo e sindacati".