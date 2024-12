Liberoquotidiano.it - Ballando, Gigi Buffon e... clamoroso colpo della Carlucci: chi porta in studio per la finalissima

Due ospiti d'eccezione per la finale dicon le stelle, l'apprezzato e seguitissimo talent condotto da Millysu Rai 1. Si tratta dell'ex portiereNazionale eJuventuse di una delle band più famose in Italia, i Negramaro. L'ultimo appuntamento andrà in onda sabato 21 dicembre in prima serata. Sia per l'ex calciatore che per il gruppo si tratta di un momento d'oro: i Negramaro hanno rilasciato "Free love", il loro nono album, il 22 novembre scorso; mentredi recente ha sposato, dopo dieci anni d'amore, Ilaria D'Amico. Il sì è arrivato il 24 settembre a Villa Oliva, sulle colline lucchesi, alla presenza di molti personaggi del mondo dello sport e dello spettacolo. A novembre, inoltre, è uscito anche il libro di, intitolato "Cadere, rialzarsi, cadere, rialzarsi", edito da Mondadori.