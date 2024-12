Inter-news.it - Anguissa: «Inter forte ma non guardo le altre! Faremo i conti alla fine»

Frank Zambosi mostra determinato e focalizzato sulla vittoria del suo Napoli. Non mancano i discorsi in chiave scudetto, con uno salle avversarie tra cui l’.GIOCARE PER VINCERE – Frank Zamboparla del suo Napoli, attualmente secondo in classifica, e dellebig della Serie A avversarie nella lotta scudetto: «Qual è la squadra più? La verità è che nonil calcio, lo vivo. Io gioco partita dopo partita, non miessa quello che fanno lesquadre. Non ho guardato la partita dell’né quella dell’Atalanta, io gioco per vincere le nostre partite. Poisolo i video con il mister quando prepariamo i match: questo è il mio modo di prepararmi ad una gara».Chi è la piùdel campionato? Parola ad!LE AVVERSARIE –venuto nella trasmissione di Radio CRC,dichiara sulle avversarie del Napoli in campionato: «Penso che siano squadre forti: l’Atalanta sta facendo benissimo, l’è molto, la Juventus, il Milan.