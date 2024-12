Unlimitednews.it - Webuild, svelata a piazza Venezia la prima opera di “Murales”

ROMA (ITALPRESS) – Contribuire a posizionare Roma tra le capitali mondiali dell'arte contemporanea, trasformare il cantiere in simbolo di innovazione urbana, mitigare visivamente l'impatto di un cantiere, incoraggiare una visione di sviluppo sostenibile, coinvolgere la comunità e promuovere il dialogo con i cittadini. Sono solo alcuni degli obiettivi del progetto ". Arte contemporanea in metro" per la Linea C della metropolitana di Roma. L'iniziativa di arte pubblica è promossa dalla società consortile guidata dae Vianini Lavori, impegnata nella costruzione della linea C della metropolitana di Roma, con il patrocinio di Roma Capitale e di concerto con le Soprintendenze competenti.