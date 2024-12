Ilrestodelcarlino.it - Virus Respiratorio Sinciziale, potenziata la campagna di immunizzazione dei neonati

Unadi, ad alta adesione, contro il(VRS), che verrà ulteriormente rafforzata ampliando la platea deibeneficiari. Ora la somministrazione del nirsevimab (l’anticorpo monoclonale utilizzato per l’) verrà offerta, infatti, anche ai nati di settembre 2024 ed estesa fino ai nati di marzo 2025. Alla base di tale ampliamento, come spiegato dalla stessa Regione, c’è il fatto che quest’anno il periodo epidemico delsembra ritardare, ed è atteso per metà/fine dicembre, probabilmente con un prolungamento al mese di marzo compreso, analogamente a quanto avveniva in epoca pre-covid. LaregionaleAvviata tra ottobre e novembre dalla Regione Emilia Romagna, in primis aiad alto rischio, la profilassi doveva essere inizialmente somministrata, su base volontaria, anche a tutti i bambini nati tra ottobre 2024 e febbraio 2025 (periodo di maggiore circolazione del) come da raccomandazione della Società Italiana di Neonatologia.