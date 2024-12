Romadailynews.it - Ultime Notizie Roma del 16-12-2024 ore 10:10

dailynews radiogiornale una buona domenica dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio andiamo subito alle primedue persone sono rimaste ferite questa mattina in un attacco delle forze russe contro Nicolai nel Ucraina meridionale l’ho reso Noto su telegram dove è nato regionale Vitali chi me come riporta rbc Ucraina voltiamo pagina andiamo a vedere le altreche ci riportano in Italia Maxi emendamento alla manovra elaborato dal governo in cui girava una botta ieri è stato spacchettato in 6 emendamenti in base alle materie trattate depositata in commissione bilancio della camera firma del relatore non del Governo il documento Unico era stato presentato nel tardo pomeriggio di venerdì ma in base alle regole parlamentare in commissione Non può essere depositato un maxiemendamento le opposizioni hanno sollevato la questione chiamando in causa la presidenza della camera e Ottenendo lo so un lavoro questo che richiesto tempo per redistribuire correttamente le coperture nei tre testi elaborati torniamo all’estero leader della coalizione di ribelli che rovesciate regime di bashar alta ad Abu Mohammed Al Giovanni ha promesso il popolo curdo siriano di farlo ritornare nelle zone finora dominate dalla Turchia e Ribelli ti diano figlio ti ricordi fanno parte della Patria sono stati sottoposti a grandi ingiustizie come noi se Dio vuole l’ingiustizia sarà eliminata se Dio vuole nella prossima ti ricordi saranno fondamentali vivremo insieme e tutti i loro diritti per legge da oggi non ci saranno più ingiustizie contro il nostro popolo curdo ha detto in un video pubblicato su resoconto ufficiale del comando delle operazioni militari cambiamo ancora argomento Libertà libertà Libertà così la platea di a tre io la kermesse di Fratelli d’Italia al Circo Massimo accolto il presidente Argentina oggi a dirmi lei un prodotto sul palco dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni Campiano riservatami lei una standing ovation dallo sport serial Venezia rischia il colpo a Torino con la Juve 2 a 2 bianconeri fischiati Udinese Napoli 1 a 3 gli azzurri rispondono all’atalanta capito 10 al Cagliari consolidando il primo posto e noi per il momento ci fermiamo qui Vi auguro ancora una buona domenica e un buon proseguimento di ascolto restate con noi In collaborazione con Agenzia Italia Stampa